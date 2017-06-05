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    Главная / Торги / Клещи горизонтальные подвесные для прихватки и сварки Клещи подвесные вертикальные для сварки

    Клещи горизонтальные подвесные для прихватки и сварки Клещи подвесные вертикальные для сварки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705511Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки ДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705511

    Уникальный номер закупки

    43-17, 44-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клещи горизонтальные подвесные для прихватки и сварки Клещи подвесные вертикальные для сварки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на клещи горизонтальные

    Техническое задание на клещи вертикальные

    Закупочная документация на клещи вертикальные

    Уведомление на клещи вертикальные

    Закупочная документация на клещи горизонтальные

    Уведомление на клещи горизонтальные

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705511Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки Дубна

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705511Дата и время вскрытия заявок Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки Дубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705511Подведение итогов не позднее Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки Дубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705511Подведение итогов не позднее Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки Дубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение клещей горизонтальных подвесных для прихватки и сварки Приобретение клещей подвесных вертикальных для сварки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Клещи горизонтальные подвесные для прихватки и сварки - 1 шт. Клещи подвесные вертикальные для сварки - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация на клещи вертикальные

    17.05.2017

    Уведомление на клещи вертикальные

    17.05.2017

    Закупочная документация на клещи горизонтальные

    17.05.2017

    Уведомление на клещи горизонтальные

    17.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "клещи вертикальные подвесные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клещи горизонтальные подвесные"

    Кол-во: 1

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