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Номер извещения
31705134116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1, ВОС-2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 04:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134116Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134116Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 08:0005.07.2017 08:0005.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134116Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201705.07.2017 08:0005.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134116Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1,ВОС-2»
Начальная цена
205 844,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БарнаулРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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