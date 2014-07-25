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Номер извещения
31401313414
Уникальный номер закупки
30.1-9/07-05
Наименование закупки
Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" (согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2014 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14
Почтовый адрес
394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14
Контактный телефон
+7 473 255-86-51
Факс
+7 473 255-86-51
Адрес электронной почты
223fz@sozvezdie.su
Ф.И.О. контактного лица
Пронина Екатерина
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2014 09:00 GMT +325.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401313414Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2014 09:00GMT +325.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401313414Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.07.201430.07.2014 21:0030.07.2014 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401313414Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 21:0031.07.2014 21:0031.07.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401313414Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие"
Начальная цена
150 609 938,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Концерн Созвездие
Все закупки и тендеры Концерн Созвездие
Адрес местонахождения
394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
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