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    Главная / Торги / Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" (согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05)

    Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" (согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401313414Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401313414

    Уникальный номер закупки

    30.1-9/07-05

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" (согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2014 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Концерн Созвездие
    Все закупки и тендеры Концерн Созвездие

    Юридический адрес

    394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14

    Почтовый адрес

    394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14

    Контактный телефон

    +7 473 255-86-51

    Факс

    +7 473 255-86-51

    Адрес электронной почты

    223fz@sozvezdie.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Екатерина

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2014 09:00 GMT +325.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401313414Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2014 09:00GMT +325.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401313414Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.07.201430.07.2014 21:0030.07.2014 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401313414Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2014 21:0031.07.2014 21:0031.07.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401313414Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 21:0031.07.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401313414Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие" Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-монтажных работ в рамках пусконаладочных работ для нужд ОАО"Концерн "Созвездие"

    Начальная цена

    150 609 938,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации об открытом конкурсе в электронной форме 30.1-9/07-05

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Концерн Созвездие
    Все закупки и тендеры Концерн Созвездие

    Адрес местонахождения

    394018, Воронежская область, , Воронеж, Плехановская, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.35

    Инженерные изыскания для строительства

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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