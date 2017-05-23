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Номер извещения
31705113210
Уникальный номер закупки
185/2017-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Новосибирской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 03:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Новосибирской области Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113210Дата и время вскрытия заявок Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Новосибирской области Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кулинарных изделий и готовых блюд для обеспечения объектов ТБО в Новосибирской области
Начальная цена
230 737,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область пос. Шилово в/ч22316 инд. 300040 чайная «Сибирячка»; пос. Шилово гарнизон Шилово, инд. 300040 магазин «Полигон»;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.71.11
10.71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
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