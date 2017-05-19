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Номер извещения
ГП705507
Уникальный номер закупки
150517/c_л
Наименование закупки
Лактозосодержащие продукты, июнь 2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 21:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70129
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
e.ozerova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озерова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 15:30 GMT +319.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705507Дата и время окончания срока приема заявок Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии. Белгород
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 15:3019.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705507Дата и время вскрытия заявок Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии. Белгород
Подведение итогов не позднее
10.06.2017 15:0010.06.2017 15:0010.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705507Подведение итогов не позднее Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии. Белгород
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
10.06.201710.06.2017 15:0010.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705507Подведение итогов не позднее Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии. Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сыворотка молочная сухая. Ориентировочная потребность 400 тн +/- 20% Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных четырехзаходных поддонах размером 1000х1200 мм ГОСТ 9078-84, паллетированых стрейч-пленкой. Обязательно наличие: ветеринарное свидетельство; сертификат соответствия, удостоверение качества производителя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25 Грузополучатель ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. Грузополучатель ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.51.55.153
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 15:30 GMT +319.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705507Дата и время окончания срока приема заявок Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 15:3019.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705507Дата и время вскрытия заявок Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.Белгород
Подведение итогов не позднее
10.06.2017 15:0010.06.2017 15:0010.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705507Подведение итогов не позднее Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.Белгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.201710.06.2017 15:0010.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705507Подведение итогов не позднее Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лактоза (молочный сахар). ● Качество: • Внешний вид и консистенция: Порошок состоящий из единичных или агломерированных частиц лактозы. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. • Вкус и запах: Свойственный лактозе. • Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком, желтоватый • Качество товара должно соответствовать спецификации производителя. • Показатели безопасности в соответствии с ФЗ-88 «технический регламент на молоко и молочную продукцию» Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных поддонах размером 1000х1200 мм, паллетированых стрейч-пленкой.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лактоза (молочный сахар). Ориентировочная потребность 300-400 тн +/- 10% Продавец обязуется поставить Товар, срок годности которого после производства составляет не менее 50%. Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем, вес нетто – 25 кг. Товар поставляется на однонастильных четырехзаходных поддонах размером 1000х1200 мм ГОСТ 9078-84, паллетированых стрейч-пленкой. Обязательно наличие: ветеринарное свидетельство; сертификат соответствия, удостоверение качества производителя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25 Грузополучатель ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. Грузополучатель ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
15.51.54.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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