Лот 1

Сыворотка молочная сухая ГОСТ Р 53492-2009:требованиям качества и безопасности. Внешний вид и консистенция: Порошок, состоящий из единичных или агломерированных частиц сухой сыворотки. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии. Вкус и запах: Свойственный молочной сыворотке, сладковатый, солоноватый, кисловатый. Цвет: Белый, белый со светло- желтым оттенком. Массовая доля влаги, % не более 5,0 Массовая доля белка, % не менее 12,0; Массовая доля лактозы, % не менее 70,0 Микробиологические показатели: • КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*105 • БГКП, не допускается в 0,1 г, • S.aureus, не допускается в 1 г • Патогенные, в т.ч сальмонелла, не допускается в 25 г, • Дрожжи не более 50 КОЕ/г, • Плесени не более 100 КОЕ/г Показатели безопасности в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01, индекс 1.2.4 , с периодичностью установленной ППК на предприятии.