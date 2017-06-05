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Номер извещения
31705112939
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку бытовой химии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71 доб. 129
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki.msk@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутаева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Юго-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112939Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705112939Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный
Дата и время проведения
09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705112939Дата и время проведения На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112939Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку бытовой химии
Начальная цена
4 031 948,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 319,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению №1 Технического задания настоящей документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1: - г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21; - г. Москва, ул. Левобережная, д. 11; - г. Москва, Госпитальная площадь, д.3; - г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д.4/1; - г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8А; - г. Москва, проспект Вернадского, д. 100; - г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 35Б; - г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68; - Московская область, Красногорский район, пос. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского; - Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 8А; - Московская область, г. Наро-Фоминск, в/г №1, в/ч № 19612; - Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 1; - Московская область, Наро-Фоминский р-н, в/ч 21633, в/г 8; - Московская область, Наро-Фоминский р-он, пос. Калининец, ТБК-9; - Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1; - Московская область, Щелковский район, дер. Медвежьи Озера.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
20.42.19.190
20.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 83266
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