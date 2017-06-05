"На право заключения договора на поставку бытовой химии "

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1: - г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21; - г. Москва, ул. Левобережная, д. 11; - г. Москва, Госпитальная площадь, д.3; - г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д.4/1; - г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8А; - г. Москва, проспект Вернадского, д. 100; - г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 35Б; - г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68; - Московская область, Красногорский район, пос. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского; - Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 8А; - Московская область, г. Наро-Фоминск, в/г №1, в/ч № 19612; - Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 1; - Московская область, Наро-Фоминский р-н, в/ч 21633, в/г 8; - Московская область, Наро-Фоминский р-он, пос. Калининец, ТБК-9; - Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1; - Московская область, Щелковский район, дер. Медвежьи Озера.Рассчитать логистику >