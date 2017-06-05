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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку бытовой химии.

    На право заключения договора на поставку бытовой химии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112939Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705112939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку бытовой химии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 18:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71 доб. 129

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki.msk@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кутаева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Средства парфюмерные и косметические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112939Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705112939Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный

    Дата и время проведения

    09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705112939Дата и время проведения На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112939Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112939Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытовой химии Юго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку бытовой химии

    Начальная цена

    4 031 948,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    40 319,49 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    40 319,49

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению №1 Технического задания настоящей документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1: - г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21; - г. Москва, ул. Левобережная, д. 11; - г. Москва, Госпитальная площадь, д.3; - г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д.4/1; - г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8А; - г. Москва, проспект Вернадского, д. 100; - г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 35Б; - г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68; - Московская область, Красногорский район, пос. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского; - Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 8А; - Московская область, г. Наро-Фоминск, в/г №1, в/ч № 19612; - Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 1; - Московская область, Наро-Фоминский р-н, в/ч 21633, в/г 8; - Московская область, Наро-Фоминский р-он, пос. Калининец, ТБК-9; - Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1; - Московская область, Щелковский район, дер. Медвежьи Озера.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара по заявке; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 дней после представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.42.19.190

    Средства парфюмерные, косметические и туалетные средства прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на поставку бытовой химии "

    Кол-во: 83266

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