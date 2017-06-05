"На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва, Кочновский проезд, д.5 стр.7, МО, Одинцовский район, п. Баковка, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 37 а, стр.1, г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 4а, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8а, г.Москва, ул. Садовническая, д.55/26, стр.3, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, г. Москва, Погонный проезд 10, стр.5, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 50, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 10, г. Балашиха, ул.Карбышева, д. 8, г. Москва, пер. Хользунова, д. 14, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, Вернадского пр-т, д. 100, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.9, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 84/32, г. Москва, проезд Девичьего поля, д.4, Московская обл., г. Можайск-3, г. Серпухов, ул. Бригадная, д. 17, г. Москва, 1-й Хорошевский пр-д, д. 3, г.Москва, Госпитальная площадь, д. 1-3, стр. 1, г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3А, стр. 1, МО, г. Климовск, ул. Школьная, д. 50, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец, в/г 2, в/ч 85084, МО, г. Долгопрудный-5, ул. Восточная, д. 135 и другие.Рассчитать логистику >