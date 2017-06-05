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Номер извещения
31705112853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог, переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода на объекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Почтовый адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Контактный телефон
+7 4872 31-18-38
Факс
+7 4872 30-71-51
Адрес электронной почты
zakupki@centrgaz-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомичева Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и железных дорог
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Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112853Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112853Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112853Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201707.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112853Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог,переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода наобъекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводовУхта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»
Начальная цена
228 016 294,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЦТПС"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
42.11.20
42.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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