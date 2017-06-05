Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог, переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода на объекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705112853 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по устройству лежневых дорог, переездов через МГ и подъездных дорог для строительства линейной части газопровода на объекте «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ЗАО «ЦТПС» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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