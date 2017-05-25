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Номер извещения
ГП705504
Уникальный номер закупки
041
Наименование закупки
Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-11
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Evgeny.Makht@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Махт Евгений Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:30 GMT +325.05.2017 11:3025.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705504Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:3025.05.2017 11:3025.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705504Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.07.2017 11:0001.07.2017 11:0001.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705504Подведение итогов не позднее Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по организации проектирования, доставке и монтажу Объекта: «Теплый склад» на 309 км. Эльгинского каменноугольного месторождения. Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Амурская область Зейский район Подъездной путь от ст.Улак, протяженностью 315км на северо-восток и Российская Федерация, Юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО “Нерюнгринский район”, Северо-западный участок Эльгинского каменноугольного месторождения, 309 - 315 кмРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
25.11.10.000
41.10
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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