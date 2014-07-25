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Номер извещения
ГП407059
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Контактный телефон
+7 981 861-98-75
Факс
+7 812 322-81-89
Адрес электронной почты
Vyacheslav.Vlasov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Власов Вячеслав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2014 18:00 GMT +325.07.2014 18:0025.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407059Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Дата и время вскрытия заявок
28.07.2014 08:3028.07.2014 08:3028.07.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407059Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Подведение итогов не позднее
30.07.2014 18:0030.07.2014 18:0030.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407059Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемого ТЭЗ на оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н
Отсутствуют
72.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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