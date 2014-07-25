Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 18:0025.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407059Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407059

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТЭЗ по поддержке HR ИЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Информационные технологии
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ИТ

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н

    Контактный телефон

    +7 981 861-98-75

    Факс

    +7 812 322-81-89

    Адрес электронной почты

    Vyacheslav.Vlasov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Власов Вячеслав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2014 18:00 GMT +325.07.2014 18:0025.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407059Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2014 08:3028.07.2014 08:3028.07.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407059Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2014 18:0030.07.2014 18:0030.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407059Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201430.07.2014 18:0030.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407059Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемого ТЭЗ на оказание услуг по поддержке системы SAP HCM в ОАО «Ижорские заводы»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные услуги производится ежемесячно по факту предоставления услуг. Остальные условия будут определены договорными отношениями.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ИТ
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ИТ

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский з-д, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.40

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014235
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении буровзрывных работ для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО «ССК Газрегион»
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении...
    593594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 848 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225045
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    590232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014046
    Поставка 20 футовых контейнеров б/у для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская»
    Поставка 20 футовых контейнеров б/у для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская»
    592548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПФ ЦКБА
    Конкурс № ГП237178
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    593553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    4 704 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    62 780
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211034646
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    586132
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 009 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211066410
    МИ №87/ГСГТ/МИ (22П87) - Приспособление для шлифовки рабочих лопаток для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №87/ГСГТ/МИ (22П87) - Приспособление для шлифовки рабочих лопаток для нужд ООО «ГЭХ Сервис...
    591453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    930 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237177
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    593564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    19
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить