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Номер извещения
31705112618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка винтовых забойных двигателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01 доб. 1197
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
otreseina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тресеина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка винтовых забойных двигателей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка винтовых забойных двигателей Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 12:0023.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112618Дата и время вскрытия заявок Поставка винтовых забойных двигателей Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 18:0029.05.2017 18:0029.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112618Подведение итогов не позднее Поставка винтовых забойных двигателей Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка винтовых забойных двигателей
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск Республики КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
28.92.1
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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