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Номер извещения
31705112615
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компактной установки для термической утилизации (сжигания) твердых бытовых и промышленных, в т.ч. нефтесодержащих отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01 доб. 1197
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
otreseina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тресеина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печи для сжигания мусора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112615Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печи для сжигания мусора Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112615Дата и время вскрытия заявок Поставка печи для сжигания мусора Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 18:0007.06.2017 18:0007.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112615Подведение итогов не позднее Поставка печи для сжигания мусора Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печи для сжигания мусора
Начальная цена
1 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск Республики КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
28.21.12.000
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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