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Номер извещения
ГП705501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:30 GMT +325.05.2017 09:3025.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705501Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 09:3025.05.2017 09:3025.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705501Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 17:0014.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705501Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по демонтажу дымовой трубы, расположенной на территории цеха № 38 ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1) разработка проекта на демонтаж дымовой трубы; 2) проведение экспертизы промышленной безопасности и регистрация в Ростехнадзоре; 3) демонтаж дымовой трубы в соответствии с техническим заданием и проектом; 4) утилизация отходов; 5) мониторинг здания цеха
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СПб, г. Колпино, промышленная площадка действующего литейного производстваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.11.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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