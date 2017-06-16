открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705503 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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