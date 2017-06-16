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Номер извещения
ГП705503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
10pna@oaommu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парыгина Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 18:00 GMT +316.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705503Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705503Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».Москва
Дата и время проведения
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705503Дата и время проведения Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».Москва
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 18:0004.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705503Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201704.07.2017 18:0004.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705503Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс – санаторий-профилакторий «Родник», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Береговая, д. 2в. Собственник: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».
Начальная цена
83 920 583,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
41 960 291,84 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Все закупки и тендеры АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Адрес местонахождения
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
68.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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