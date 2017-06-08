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Номер извещения
31705114856
Уникальный номер закупки
47
Наименование закупки
Поставка канцтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705114856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705114856Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705114856Дата и время проведения Поставка канцтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 10:5026.06.2017 10:5026.06.2017 10:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705114856Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
2 589 082,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
129 454,10 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
17.23.11
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2022
Кол-во: 7
Кол-во: 6082
Кол-во: 60
Кол-во: 659
Кол-во: 340
Кол-во: 120
Кол-во: 890
Кол-во: 80
Кол-во: 1400
Кол-во: 16817
Кол-во: 625
Кол-во: 15
Кол-во: 738
Кол-во: 200
Кол-во: 59
Кол-во: 260
Кол-во: 16
Кол-во: 110
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 24
Кол-во: 11
Кол-во: 7353
Кол-во: 43
Кол-во: 542
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