www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705112570
Уникальный номер закупки
119-17
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтов для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
labereza@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтовМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0126.05.2017 10:0126.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтовМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования, подъемных сооружений и лифтов
Начальная цена
8 325 679,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
166 513,59 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 "Задание на закупку" Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 "Задание на закупку" Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
28.22.99
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.