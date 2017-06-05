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Номер извещения
31705112289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление программного обеспечения «СтройКонсультант» для нужд ОАО «Корпорация «Комета».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка программного обеспечения "Стройконсультант"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112289Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения "Стройконсультант" Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705112289Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка программного обеспечения "Стройконсультант" Москва
Дата и время проведения
08.06.2017 11:0008.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705112289Дата и время проведения Закупка программного обеспечения "Стройконсультант" Москва
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112289Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения "Стройконсультант" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка программного обеспечения "Стройконсультант"
Начальная цена
212 449,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
58.29.29.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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