Предоставление программного обеспечения «СтройКонсультант» для нужд ОАО «Корпорация «Комета».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по договору производится Сублицензиатом в размере 100 % от цены договора, после подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на ПО, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Сублицензиара счета на оплату.