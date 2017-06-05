Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

определяются в соответствии с Проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Срок поставки продукции: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.