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Номер извещения
31705112216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112216Дата и время окончания срока приема заявок Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112216Дата и время вскрытия заявок Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 20:0030.05.2017 20:0030.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112216Подведение итогов не позднее Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наземное обслуживание (Ираклион, Корфу, Родос, Кос, Афины, Ханья, Салоники)
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ираклион (HER), Корфу (CFU), Родос (RHO), Кос (KGS), Афины (ATH), Ханья (CHQ), Салоники (SKG) (Греция)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.23.19.190
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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