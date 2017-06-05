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Номер извещения
31705112177
Уникальный номер закупки
115
Наименование закупки
Поставка светильников промышленных и симметричных отражателей на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 15:00 GMT +305.06.2017 15:0005.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112177Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705112177Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258Москва
Дата и время проведения
09.06.2017 09:3009.06.2017 09:3009.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705112177Дата и время проведения Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 10:3015.06.2017 10:3015.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112177Подведение итогов не позднее Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции светильников промышленных, без отражателя, ЭПРА 1538х105 ТLGP258 EL и симметричный отражатель SRWSxTLGP T8 158/258
Начальная цена
1 231 972,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 639,44 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в полном соответствии с Проектом Договора, Спецификацией и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
27.40.39.110
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
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