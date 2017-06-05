Поставка светильников промышленных и симметричных отражателей на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705112177 Уникальный номер закупки 115 Номер закупки Наименование закупки Поставка светильников промышленных и симметричных отражателей на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением и аукционной документацией для субъектов малого и среднего предпринимательства. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Аукционная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод

Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ Юридический адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Почтовый адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Контактный телефон +7 495 627-11-08 Факс +7 495 485-03-88 Адрес электронной почты zakupki.lemz@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru