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Номер извещения
31705112028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке документации и проведению историко-культурного исследования с целью уточнения сведений об объекте культурного наследия регионального значения «Здание Института инженеров Гражданского воздушного флота», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, ул. Пилотов, дом 18, корпус 4, лит. А и согласование его в КГИОП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Проведение историко-культурного исследования здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, лит. А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112028Дата и время окончания срока приема заявок Проведение историко-культурного исследования здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, лит. АСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112028Дата и время вскрытия заявок Проведение историко-культурного исследования здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, лит. АСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 20:0027.06.2017 20:0027.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112028Подведение итогов не позднее Проведение историко-культурного исследования здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, лит. АСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение историко-культурного исследования здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, лит. А
Начальная цена
2 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, г. Санкт-Петербург ул. Пилотов д. 18. корп. 4, лит. А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71.12.11
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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