Оказание услуг по подготовке документации и проведению историко-культурного исследования с целью уточнения сведений об объекте культурного наследия регионального значения «Здание Института инженеров Гражданского воздушного флота», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, ул. Пилотов, дом 18, корпус 4, лит. А и согласование его в КГИОП

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705112028 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по подготовке документации и проведению историко-культурного исследования с целью уточнения сведений об объекте культурного наследия регионального значения «Здание Института инженеров Гражданского воздушного флота», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, ул. Пилотов, дом 18, корпус 4, лит. А и согласование его в КГИОП Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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