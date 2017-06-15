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Номер извещения
ГП705492
Уникальный номер закупки
1259-А-ВМ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 09:00 GMT +315.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705492Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 09:0019.06.2017 09:0019.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705492Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.06.2017 09:0020.06.2017 09:0020.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705492Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705492Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (г. Москва)
Начальная цена
685,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 289 775,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7 722,3 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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