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Номер извещения
31705111910
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
Karpunin_AV@sgres.tula.quadra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
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Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 23:59 GMT +331.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705111910Дата и время вскрытия заявок Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 09:0002.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111910Подведение итогов не позднее Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»Щекинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вкладышей подшипников для электродвигателя 4АЗМ-2000/6000-4УХЛ под шейки вала ротора D118,4 мм для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Начальная цена
314 720,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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