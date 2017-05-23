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Номер извещения
ГП705488
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 921 956-37-41
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Olesya.Belova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Белова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705488Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 12:0023.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705488Дата и время вскрытия заявок Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683Колпино
Подведение итогов не позднее
23.07.2017 10:0023.07.2017 10:0023.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705488Подведение итогов не позднее Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фрезерного шпинделя ОЦ с ЧПУ "HERMLE" С40 зав. № 18683
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
45.34.32.140
Документация лота
Кол-во: 0
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