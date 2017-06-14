Услуги по организации встречи руководителей ОАО «Севернефтегазпром» с трудовым коллективом на объекте «Южно-Русское нефтегазовое месторождение» и в г. Новый Уренгой в 2017 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705489 Уникальный номер закупки 02-0121-17 Номер закупки Наименование закупки Услуги по организации встречи руководителей ОАО «Севернефтегазпром» с трудовым коллективом на объекте «Южно-Русское нефтегазовое месторождение» и в г. Новый Уренгой в 2017 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Севернефтегазпром

Все закупки и тендеры Севернефтегазпром Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22 Почтовый адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11 Контактный телефон +7 34949 3-32-81 Факс +7 34949 3-31-13 Адрес электронной почты tender@sngp.com Ф.И.О. контактного лица Креймер Марина Александровна Место рассмотрения предложений 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11. Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ Ключевые слова:

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