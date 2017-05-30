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Номер извещения
31705111933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аношкин Павел Анатольевич
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:30 GMT +330.05.2017 10:3030.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111933Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:3030.05.2017 10:3030.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705111933Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 10:3013.06.2017 10:3013.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111933Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 10:3013.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111933Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах АО «РКЦ «Прогресс»
Начальная цена
7 490 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
149 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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