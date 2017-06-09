Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены до 11 сентября 2017 года согласно Спецификации. Оплата в размере 100,00 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ, товарная накладная ТОРГ-12, сертификат на товар) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.