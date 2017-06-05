Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 118/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора). Срок оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 118/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора).