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Номер извещения
31705111794
Уникальный номер закупки
37-ОЗ/2017-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку табачной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 224
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
d.volkov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку табачной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111794Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705111794Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705111794Дата и время проведения На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111794Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку табачной продукции
Начальная цена
65 574 243,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
655 742,44 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью 2. Технического задания настоящей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адреса поставок товара, в соответствии с Частью 2. Технического задания настоящей документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
12.00.11.130
12.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 663330
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