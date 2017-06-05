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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку табачной продукции

    На право заключения договора на поставку табачной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111794Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705111794

    Уникальный номер закупки

    37-ОЗ/2017-ОАЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку табачной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ

    АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 224

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    d.volkov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Изделия табачные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку табачной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111794Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705111794Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705111794Дата и время проведения На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111794Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111794Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку табачной продукции Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку табачной продукции

    Начальная цена

    65 574 243,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    655 742,44 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    655 742,44

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью 2. Технического задания настоящей документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адреса поставок товара, в соответствии с Частью 2. Технического задания настоящей документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту 100 % поставки Товара; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 дней после представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11.130

    Сигареты

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на поставку табачной продукции "

    Кол-во: 663330

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