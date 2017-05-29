Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; страхование от несчастных случаев и болезней для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705111608 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Комплекс услуг по страхованию, включающий в себя: страхование гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на ОПО; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование дополнительных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; страхование от несчастных случаев и болезней для нужд ООО «Щекинская ГРЭС» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС Юридический адрес 301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г Почтовый адрес 301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г Контактный телефон +7 48751 7-44-75 Факс +7 48751 7-43-02 Адрес электронной почты Karpunin_AV@sgres.tula.quadra.ru Ф.И.О. контактного лица Карпунин Александр Васильевич Место рассмотрения предложений Щекинский район Закупки и тендеры Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования Ключевые слова: транспорт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru