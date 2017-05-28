Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705113520 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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