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Номер извещения
31705113520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогов А. Н.
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами прочие, не включенные в другие группировки
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Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2017 15:00 GMT +328.05.2017 15:0028.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113520Дата и время окончания срока приема заявок Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 08:0029.05.2017 08:0029.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113520Дата и время вскрытия заявок Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 13:0030.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113520Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение государственного контракта № 01/17/21 от 27.01.2017г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год в части поставки трактора МТЗ 2022.3 для нужд Филиала №6
Начальная цена
4 290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.19.39.000
45.19.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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