Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке; условия поставки: сроки исполнения договора: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; график: с момента заключения договора по 30.12.2017. г) График исполнения договора: с момента заключения договора по 30.12.2017;