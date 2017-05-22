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Номер извещения
ГП705479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка тяговых аккумуляторов к электропогрузчикам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 920 075-00-03
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
kochetkov@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Кочетков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705479Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:3022.05.2017 14:3022.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705479Дата и время вскрытия заявок Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 15:0030.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705479Подведение итогов не позднее Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705479Подведение итогов не позднее Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB Кулебакский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка тяговых свинцо-кислотных аккумуляторов для электропогрузчиков: - Caterpillar EP16N, габаритные размеры-1005*520*650 мм - 2 шт - Doosan B-16X5 габаритные размеры-980*630*650 мм - 3 шт Емкость батареи 625 Ач, производитель-TAB
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 шт. свинцово-кислотных аккумуляторов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Нижегородская обл, г. Кулебаки, с.Саваслейка, ул. Родниковая д.1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
27.20.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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