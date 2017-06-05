Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой Продукции производится в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Обязательства Покупателя по оплате поставленной Продукции считаются исполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Покупателя. Оплата производится Покупателем в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после поставки партии Продукции (подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа, при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Продукции Поставщик обязан выставить не позднее даты поставки Продукции. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Продукции осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, по письменным заявкам Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем. В заявке должны быть отражены наименование и количество продукции в соответствии с Спецификацией. Допускается неполная выборка Продукции Покупателем по количеству.