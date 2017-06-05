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Номер извещения
31705111037
Уникальный номер закупки
171/47-2017
Наименование закупки
Покупка герметиков, компаунда, катализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-09
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Закирничная Ирина Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705111037Дата и время окончания срока приема заявок Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытийЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705111037Дата окончания срока рассмотрения заявок Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытийЕкатеринбург
Дата и время проведения
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705111037Дата и время проведения Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытийЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 11:1015.06.2017 11:1015.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705111037Подведение итогов не позднее Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытийЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий
Начальная цена
1 445 284,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Герметик, компаунд, катализатор в количестве 1 597,35 килограмм. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Продукции осуществляется самовывозом Продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в г. Екатеринбурге, или терминала транспортной компании, расположенного в г. Екатеринбурге, путем выборки Продукции уполномоченным представителем Покупателя, который обязан подтвердить свои полномочия на основании паспорта РФ и доверенности. Погрузочные работы Продукции в автомобильные средства Покупателя осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщик осуществляет доставку до места поставки Продукции за свой счет и своими силами или с привлечением третьих лиц.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
20.30.22
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1597
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