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Номер извещения
ГП705484
Уникальный номер закупки
355
Наименование закупки
Извещение о проведении закупки продукции Эндресс+Хаузер
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-78
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Akimtsev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Извещение о проведении закупки продукции Эндресс+Хаузер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705484Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки продукции Эндресс+ХаузерЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705484Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки продукции Эндресс+ХаузерЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Извещение о проведении закупки продукции Эндресс+Хаузер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
27.90.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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