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Номер извещения
ГП705476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование Rittal
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-55-65
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
uvarov@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уваров Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование Rittal 1. Термоэлектрический охладитель 2. Обогреватель 3. Регулятор температуры (термостат)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 15:30 GMT +319.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705476Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование Rittal 1. Термоэлектрический охладитель 2. Обогреватель 3. Регулятор температуры (термостат)Саратов
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 15:3019.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705476Дата и время вскрытия заявок Оборудование Rittal 1. Термоэлектрический охладитель 2. Обогреватель 3. Регулятор температуры (термостат)Саратов
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 14:3022.05.2017 14:3022.05.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705476Подведение итогов не позднее Оборудование Rittal 1. Термоэлектрический охладитель 2. Обогреватель 3. Регулятор температуры (термостат)Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование Rittal 1. Термоэлектрический охладитель 2. Обогреватель 3. Регулятор температуры (термостат)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Термоэлектрический охладитель Rittal в количестве 2 шт. Обогреватель Rittal в количестве 2 шт. Регулятор температуры (термостат) Rittal в количестве 2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаратовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
27
F
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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