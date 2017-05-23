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Номер извещения
ГП705475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 10.06.17
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 5-98-51
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
o.bogdanova@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Ольга Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Глазов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 09:00 GMT +323.05.2017 09:0023.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705475Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик. Глазов
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 09:0023.05.2017 09:0023.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705475Дата и время вскрытия заявок Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик. Глазов
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 11:0022.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705475Подведение итогов не позднее Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик. Глазов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705475Подведение итогов не позднее Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик. Глазов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по доставке Емкости (201-1004.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» ориентировочная дата - 10.06.17. Груз - два места: 1. 13750 х4050 х4100мм,54100 кг - открытое место; 2. 800 х800 х600мм, 180 кг - ящик.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Емкость - два грузовых места
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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