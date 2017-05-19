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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки продукции BALLUFF

    Извещение о проведении закупки продукции BALLUFF

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705472Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки продукции BALLUFFЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705472

    Уникальный номер закупки

    354

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки продукции BALLUFF

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Akimtsev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки продукции BALLUFF

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705472Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки продукции BALLUFFЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705472Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки продукции BALLUFFЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705472Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки продукции BALLUFFЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки продукции BALLUFF

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.115

    Датчики силы и деформации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ; M12MI-PSC40B-S04G; 24V DC,; зак.№BES0068; ф."BALLUFF""

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ; BAW-MKK-050.19-S4; Bestellcode: BAW003K; ф."BALLUFF""

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "РАЗЪЕМ; BCC M435-0000-1A-000; зак.№BCC06F6; -51X475-000 М12х1,; ф."BALLUFF""

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "РАЗЪЕМ; BKS-S-32M-00; ф."Balluff"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "РАЗЪЕМ; BCC M435-0000-1A-000; зак.№BCC06F6; -51X475-000 М12х1,; ф."BALLUFF""

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ; линейных перемещений; A-K15; BTL5-E10-M1100-B-DEX; ф."Balluff"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "МАРКЕР ПОЗИЦИОННЫЙ; кольцевой/Маркер; BTL2-S-6216-8Р-EX; позиционный блочный; ф.Balluff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ; BAW-MKK-050.19-S4; Bestellcode: BAW003K; ф."BALLUFF""

    Кол-во: 10

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    Цена не указана
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