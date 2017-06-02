Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 Рассчитать логистику >

Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

ПАО УРАЛХИММАШ Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

ПАО УРАЛХИММАШ Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 133*6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Труба 102*5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Труба 89*4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 4" "Труба 150*6 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 200 кг;" Кол-во: 200

"Позиция 5" "Труба 260*10 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 100 кг;" Кол-во: 100

"Позиция 6" "Труба 219*16*7100 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 2300 кг;" Кол-во: 2300

"Позиция 7" "Труба 168*12 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 150 кг;" Кол-во: 150

"Позиция 8" "Труба 159*8,5*3100 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 200 кг;" Кол-во: 200

"Позиция 9" "Труба 152*6 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 100 кг;" Кол-во: 100

"Позиция 10" "Труба 150*6 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 200 кг;" Кол-во: 200

"Позиция 11" "Труба 140*8 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 100 кг;" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Труба 114*10 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 100 кг;" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Труба 108*4 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Труба 89*4*2600 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 700 кг;" Кол-во: 700

"Позиция 15" "Труба 60*6 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Труба 57*4*2000 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Труба 56*3,5*8000 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 600 кг;" Кол-во: 600

"Позиция 18" "Труба 56*3,5*6500 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 500 кг;" Кол-во: 500

"Позиция 19" "Труба 56*3,5*4300 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 320 кг;" Кол-во: 320

"Позиция 20" "Труба 48*4 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 500 кг;" Кол-во: 500

"Позиция 21" "Труба 32*4 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 50 кг;" Кол-во: 50

"Позиция 22" "Труба 32*2,5*6000 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 1650 кг;" Кол-во: 1650

"Позиция 23" "Труба 25*3,5*3100 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 400 кг;" Кол-во: 400

"Позиция 24" "Труба 25*3,5*2000 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес не менее 550 кг;" Кол-во: 550

"Позиция 25" "Труба 25*2,5 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001, вес 50 кг;" Кол-во: 50