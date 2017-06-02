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Номер извещения
ГП705473
Уникальный номер закупки
159-562/17
Наименование закупки
Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
Elena.Remeslova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ремеслова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:40 GMT +302.06.2017 12:4002.06.2017 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705473Дата и время окончания срока приема заявок Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:4002.06.2017 12:4002.06.2017 12:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705473Дата и время вскрытия заявок Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705473Подведение итогов не позднее Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Возможность поставки нержавеющего трубного проката 08Х18Н10Т с дополнительными требованиями для АЭС «Куданкулам», согласно заявке. При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложение; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2300
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 700
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 320
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 1650
Кол-во: 400
Кол-во: 550
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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