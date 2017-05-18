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Номер извещения
ГП705471
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен предложений на поставку электродов марки ОК 53.70 для нужд строительства ТЗК "АЭРО-Шереметьево"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Контактный телефон
+7 34369 4-62-58
Факс
+7 34369 4-62-51
Адрес электронной почты
n.minin@uralem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Николай Валентинович
Место рассмотрения предложений
Берёзовский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки сварочных электродов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 14:00 GMT +318.05.2017 14:0018.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705471Дата и время окончания срока приема заявок Поставки сварочных электродовБерёзовский
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 14:0018.05.2017 14:0018.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705471Дата и время вскрытия заявок Поставки сварочных электродовБерёзовский
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 12:0019.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705471Подведение итогов не позднее Поставки сварочных электродовБерёзовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки сварочных электродов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4,7 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141555, Московская область, Солнечногорский район, д. Елизарово на объект: «Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
28.73.15.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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