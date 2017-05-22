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Номер извещения
ГП705470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку Щётка дорожная НО-86
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 290-82-56
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
d.levchuk@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левчук Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 10:00 GMT +322.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705470Дата и время окончания срока приема заявок Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия Брянск
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705470Дата и время вскрытия заявок Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия Брянск
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705470Подведение итогов не позднее Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия Брянск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705470Подведение итогов не позднее Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щётка дорожная НО-86 - 19шт Адрес поставки: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А В погрузочную документацию необходимо прикрепить: 1. Коммерческое предложение 2. Карточку клиента, с указанием банковских реквизитов 3. сертификат соответствия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склад покупателя: Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
01
C
Документация лота
Кол-во: 19
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