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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705467
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка компенсаторов сильфонных в соответствии с опросными листами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компенсаторов в соответствии с опросными листами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 08:00 GMT +320.06.2017 08:0020.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенсаторов в соответствии с опросными листамиБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 08:0020.06.2017 08:0020.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705467Дата и время вскрытия заявок Поставка компенсаторов в соответствии с опросными листамиБалашиха
Подведение итогов не позднее
19.10.2017 12:0019.10.2017 12:0019.10.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705467Подведение итогов не позднее Поставка компенсаторов в соответствии с опросными листамиБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компенсаторов в соответствии с опросными листами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула ул. ПржевальскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.99.39.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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