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Номер извещения
31705110428
Уникальный номер закупки
129/25-2017
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на подписку и доставку периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20
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Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705110428Дата и время окончания срока приема заявок Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 годаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705110428Дата окончания срока рассмотрения заявок Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 годаЕкатеринбург
Дата и время проведения
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705110428Дата и время проведения Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 годаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 15:0015.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705110428Подведение итогов не позднее Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 годаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подписка и доставка периодических изданий на 2-ое полугодие 2017 года
Начальная цена
753 767,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 129/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 129/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
58.14.12
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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