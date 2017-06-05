Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 129/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 129/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора).