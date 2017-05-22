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    Главная / Торги / Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ»

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705462Дата и время окончания срока приема заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ 1

    ТЗ 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИА ГРУПП
    Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Контактный телефон

    +7 916 565-09-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    petrenko@a-group.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705462Дата и время окончания срока приема заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705462Дата и время вскрытия заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    А/П ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИА ГРУПП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИА ГРУПП
    Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Классификатор ОКПД2

    27.11.42.000

    Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформаторная подстанция"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705462Дата и время окончания срока приема заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705462Дата и время вскрытия заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    А/П ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИА ГРУПП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИА ГРУПП
    Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Классификатор ОКПД2

    27.11.42.000

    Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТП"

    Кол-во: 1

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