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Номер извещения
ГП705462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Контактный телефон
+7 916 565-09-06
Факс
Адрес электронной почты
petrenko@a-group.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705462Дата и время окончания срока приема заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705462Дата и время вскрытия заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1000 кВт).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
27.11.42.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705462Дата и время окончания срока приема заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705462Дата и время вскрытия заявок Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705462Подведение итогов не позднее Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация производства комплекса работ по строительству распределительной подстанции на территории АО «АНТЦ» (1250 кВт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
27.11.42.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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