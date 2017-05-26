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Номер извещения
ГП705460
Уникальный номер закупки
53
Наименование закупки
Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-p
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 111-44-25
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Kiselev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-p
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705460Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-pСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705460Дата и время вскрытия заявок Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-pСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705460Подведение итогов не позднее Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-pСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-p
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Приобретение анализатора азота и кислорода ELTRA Elementrac ON-p
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, ул. Финляндская д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
26.51.53.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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