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Номер извещения
ГП705459
Уникальный номер закупки
42-17
Наименование закупки
Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Почтовый адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 496 217-20-91
Факс
+7 496 777-79-58
Адрес электронной почты
StolupinaUA@dmzdubna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столупина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Дубна
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Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705459Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной Дубна
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 12:0013.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705459Дата и время вскрытия заявок Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной Дубна
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705459Подведение итогов не позднее Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной Дубна
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение капитально-восстановительного ремонта кранового хозяйства гальванического участка, ремонт кран-балки электрической однобалочной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество подъемных сооружений в цехе 07130 (гальванический участок) указано в техническом задании; Капитально-восстановительный ремонт кран-балки электрической однобалочной опорной грузоподъемностью 3,2тн - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузка и выполнение работ осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Адрес местонахождения
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
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Документация лота
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