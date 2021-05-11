www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0366200035621002421
Уникальный номер закупки
0366200035621002421
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а 0366200035621002421
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.04.2021 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0366200035621002421Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а
Начальная цена
1 840 357,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов