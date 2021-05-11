Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а 0366200035621002421

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0366200035621002421 Уникальный номер закупки 0366200035621002421 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2» Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, дом 68а 0366200035621002421 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

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