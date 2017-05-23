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    Главная / Торги / Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17

    Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 07:3023.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705469Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник). ГлазовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж 201-987

    Изменения в извещении

    упаковочный чертеж

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 5-98-51

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    o.bogdanova@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Ольга Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 07:30 GMT +323.05.2017 07:3023.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705469Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник). Глазов

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 07:3023.05.2017 07:3023.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705469Дата и время вскрытия заявок Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник). Глазов

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2017 11:0022.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705469Подведение итогов не позднее Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник). Глазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705469Подведение итогов не позднее Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник). Глазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по доставке Буферной емкости (201-987.00.000) по маршруту Удмуртия, г. Глазов - Казахстан, г. Павлодар, ориентировочная дата - 31.05.17. Груз - три места: 1. 7200 х3250 х3900мм, 9800 кг - открытое место (аппарат); 2. 1250 х1250 х300мм, 60 кг - ящик; 3. 1315 х1315 х1470мм, 467 кг - открытое место (отстойник).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Буферная емкость - три грузовых места

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатская, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней после предоставления оригиналов актов выполненных работ и оригиналов ТТН
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом г. Глазов-г. Павлодар"

    Кол-во: 0

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