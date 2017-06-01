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    Главная / Торги / Техническое сопровождение демонтажа оборудования

    Техническое сопровождение демонтажа оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705455Дата и время окончания срока приема заявок Техническое сопровождение демонтажа оборудования МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое сопровождение демонтажа оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по строительному контролю

    Договор на оказание услуг по строительному контролю

    Перечень документов предоставляемых претендентом на оказание услуг

    Изменения в извещении

    Договор по тех аудиту

    Требование по тех аудиту

    Изменения в извещении

    Техническое задание по техническому аудиту

    Приложение №3

    Приложение №2

    Приложение №4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 926 014-63-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Oleg.Krutov@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крутов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое сопровождение демонтажа оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705455Дата и время окончания срока приема заявок Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 14:0001.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705455Дата и время вскрытия заявок Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2017 23:5910.06.2017 23:5910.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705455Подведение итогов не позднее Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201710.06.2017 23:5910.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705455Подведение итогов не позднее Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое сопровождение демонтажа оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Крымский район, х. Красный Октябрь УПГТ КС «Казачья»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% в течении 80 дней с момента подписания акта о выполнении работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Определение возможности использования смонтированного оборудования на строительной площадке по проекту «Установки по подготовке газа к транспорту (УПГТ) КС «Казачья» Краснодарский край, Крымский район, х. Красный Октябрь Анапское ЛПУМГ на проекте строительства КС «Славянская»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "оказание услуг по строительному контролю на этапе демонтажа оборудования КС «Казачья» вовлекаемого в проект строительства КС «Славянская»"

    Кол-во: 1

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