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Номер извещения
ГП705455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое сопровождение демонтажа оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 926 014-63-33
Факс
--
Адрес электронной почты
Oleg.Krutov@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крутов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое сопровождение демонтажа оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705455Дата и время окончания срока приема заявок Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 14:0001.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705455Дата и время вскрытия заявок Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва
Подведение итогов не позднее
10.06.2017 23:5910.06.2017 23:5910.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705455Подведение итогов не позднее Техническое сопровождение демонтажа оборудования Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое сопровождение демонтажа оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Крымский район, х. Красный Октябрь УПГТ КС «Казачья»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
71.12.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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