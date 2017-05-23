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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки кабеля

    Извещение о проведении закупки кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705451Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки кабеляЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705451

    Уникальный номер закупки

    353

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-91

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    P.Raspopov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705451Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки кабеляЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705451Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки кабеляЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705451Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки кабеляЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки кабеля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.31.11.000

    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД; ПЩ; 10; ТУ16-705.467-87"

    Кол-во: 59

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАН.; ПЩ 6,0; ГОСТ 9125-74"

    Кол-во: 69

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ; ПВ1; 2,5 (660В); ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД; ПуГВ; желто-зеленый; 1х16; ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ; НРШМ; 3х35; ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД; ПЩ; 16; ТУ16-705.467-87"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ; НРШМ; 3х95; ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ; НРШМ; 1Х95; ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 900

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ; КГЭ; 3х50+1х16+1х10; ТУ 16.К73.02-88"

    Кол-во: 548

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ; КГН; 3Х2,5; ТУ 16.К73.05-93"

    Кол-во: 86

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ МОРСКОЙ; НРШМ; 2Х50; ГОСТ 7866.1-76"

    Кол-во: 25

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    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
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